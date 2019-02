Sanremo 2019, tutte le interviste ai big

Una settimana a Sanremo ne vale almeno quattro. I ritmi sono frenetici non solo per cantanti e conduttori - che hanno ogni giornata scandita da prove, interviste, ospitate televisive e tg - ma anche per giornalisti, operatori e addetti ai lavori, insieme su un carrozzone a volte ingombrante ma meraviglioso. E poi lei, la musica, protagonista indiscussa e regina di un evento che, per quanto criticato, resta uno dei fiori (è proprio il caso di dirlo) all'occhiello d'Italia.

Nella nostra avventura sanremese abbiamo incontrato diversi big in gara e raccolto le loro emozioni e le loro storie, cantate la sera sul palco dell'Ariston. E' stata un'edizione che più di ogni altra ha aperto la porta a generi musicali, come l'indie e la trap, finora estranei a questa kermesse. E non ha sbagliato. Merito del "dirottatore artistico" Claudio Baglioni, ma soprattutto merito loro che si sono messi in gioco dimostrando di non avere nulla da invidiare ai veterani del Festival.

Sanremo 2019, le interviste ai big

The Zen Circus, Ex-Otago, Briga, Negrita, Motta, Enrico Nigiotti e Il Volo: tutte le nostre interviste a Sanremo.

The Zen Circus

Dai circuiti indipendenti al festival nazional popolare per eccellenza, i The Zen Circus approdano per la prima volta a Sanremo con "L'amore è una dittatura". E scombinano qualche liturgia. "Al festival di solito si canta l'amore romantico, noi porteremo invece l'amore comunitario", spiegano. La canzone "non tratta d'amore né di politica", bensì "è una dichiarazione di intenti di empatia verso gli altri". Qui la videointervista