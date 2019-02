Celentano, i complimenti a Baglioni: "Sanremo? Il crollo, finché non sei apparso tu"

Per motivi di salute, Adriano Celentano ha dovuto interrompere la serie Adrian. Ma, raggiunto telefonicamente da Adnkronos, il 'Molleggiato' ha voluto dire la sua sul Festival di Sanremo che sta guardando da casa. Il cantautore non ha risparmiato i complimenti al collega Baglioni, ma si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa parlando di tutti i conduttori che lo hanno preceduto, da Baudo in poi.

Adriano Celentano, complimenti a Baglioni

"Bravo Claudio! Per la seconda volta hai centrato in pieno l'obbiettivo che è quello di aver dato finalmente una svolta al Festival", ha esordito Celentano ad Adnkronos.

"Un festival - ha poi proseguito il 'Molleggiato' - che fu giusto fino a che c'era Baudo. Dopo di lui, il crollo. Finché non sei apparso tu. Non sono in grado, dopo due sole performance, di giudicare le canzoni a parte l'accattivante brano di Daniele Silvestri e il bellissimo testo del bravo Cristicchi. Però so riconoscere il vento che pulisce e spazza via il pericoloso immobilismo di chi ti ha preceduto".

Parole pungenti che, anche senza fare esplicitamente i nomi, sappiamo bene a chi sono riferite. D'altronde, dopo Baudo, i padroni di casa del Festival di Sanremo sono stati Bonolis, Clerici, Morandi, la coppia Fazio-Littizzetto e Carlo Conti.

"Fortissima anche la scelta dei due al tuo fianco in prima linea: Claudio Bisio e la fantastica, inarrivabile, Virginia Raffaele. Siete forti ragazzi!", ha concluso, infine, Adriano Celentano tornando a complimentarsi sinceramente con Claudio Baglioni per il lavoro fatto. Il cantautore sembra essere tra i sostenitori del 'Baglioni Ter'.