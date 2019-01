Sanremo 2019, ospiti? A Bisio sfugge il nome di Zalone, il comico risponde

Ufficializzati i conduttori, a Sanremo inizia il valzer degli ospiti. Durante la prima conferenza stampa della 69esima edizione del Festival - in scena all'Ariston dal 5 al 9 febbraio - sono stati fatti però pochi nomi da Claudio Baglioni. Per il momento sono confermati soltanto Andrea Bocelli, con il figlio Matteo, Elisa, Giorgia e la coppia Baudo-Rovazzi. Nessuna star internazionale, come lo scorso anno, mentre sui comici è mistero, anche se a Bisio è sfuggito il nome di Checco Zalone, pronunciato tra un ghigno e una risata.

Battuta o verità? L'attore pugliese si è precipitato a smentire ai microfoni di Radio 2, durante il programma I Lunatici: "Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare? Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono".

Dopo aver messo a tacere i rumors già galoppanti sulla sua partecipazione al prossimo Festival, Zalone ha detto la sua sul tema fake news: "Su Facebook una bufala mi voleva morto, mia madre mi chiamava ogni due ore per chiedermi se fossi sicuro di essere vivo". Infine sul suo rapporto coi media: "Sono timido, restio a rilasciare interviste, non perché sia snob ma perché penso che il pubblico meriti delle risposte interessanti. Spesso pensano che la mia sia una strategia, che non rilascio mai dichiarazioni o interviste perché sono uno snob, ma non è così. Se non ho cose interessanti da dire, che parlo a fare?".