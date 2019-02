Chi è Mahmood, il rapper milanese che ha vinto Sanremo 2019

Mahmood, vincitore di Sanremo 2019, è nato e cresciuto a Milano da madre sarda e padre egiziano. Subito dopo la vittoria, ai giornalisti della sala stampa ha voluto subito chiarire: "Sono italiano al 100%". Classe 1992, all'anagrafe Alessandro Mahmood, oltre a cantare scrive e compone le sue canzoni.

A poche ore dalla vittoria, Mahmood ha scritto su Instagram un post di ringraziamento, nel quale ha citato prima la mamma ("Mamma, stai traquilla... ho vinto") e poi "tutti voi che da veramente niente avete creduto in me e mi avete sostenuto... grazie grazie grazie".

"Bravo Mahmood! Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l'Italia", ha scritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Twitter, salutando la vittoria al Festival di Sanremo del cantante nato e cresciuto nel capoluogo lombardo. "Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona".

Mahmood: il commento dopo la vittoria a Sanremo 2019

Mahmood a conquistato la possibilità di gareggiare con 'Soldi' tra i big della musica italiana vincendo, insieme a Einar, Sanremo Giovani con il brano 'Gioventù bruciata'. "Che botta, raga'", aveva detto emozionatissimo quella sera ricevendo il premio dalle mani di Pippo Baudo. Una grandissima emozione che si è ripetuta ieri sera quando, di nuovo incredulo, è stato proclamato vincitore della 69esima edizione della kermesse canora: "E' pazzesco, non ci credo", ha detto sul palco dell'Ariston, mentre Virginia Raffaele - prendendogli il viso tra le mani e scuotendolo - gli diceva "è tutto vero, Mahmood, è tutto vero".

Parlando con l'Adnkronos del suo Ep 'Gioventù bruciata', sulla scelta del titolo aveva parlato di una sua "malinconia innata" come il protagonista del film. Malinconia presente in tutti i suoi testi come "allo stesso tempo, la forza di reagire".

Sanremo 2019, chi è Mahmood

Il 27enne aveva già preso parte a Sanremo nella categoria giovani nel 2016, con la canzone 'Dimentica'. Nel 2017 le collaborazioni con Fabri Fibra, nella canzone 'Luna', e con Michele Bravi con cui ha scritto il brano 'Presi male'. Nello stesso anno escono anche due singoli 'Uramaki' e 'Pesos', presentato al Wind Summer Festival.

Nella sua carriera c'è anche una breve partecipazione a X Factor. Era il 2012, nella categoria Under Uomini guidata da Simona Ventura: è stato eliminato alla terza puntata.

Come autore Mahmood ha scritto 'Nero Bali' con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, uscito nell’estate 2018 e certificato Disco di Platino. Nel suo Ep 'Gioventù bruciata', pubblicato a settembre dello scorso anno, è tornato a collaborare con Fabri Fibra in 'Anni '90', dove parla della sua generazione. Mentre in 'Mai Figlio Unico' confluiscono le tematiche del suo vivere.

Ha co-scritto con Marco Mengoni tre brani del suo nuovo album 'Atlantico', tra cui 'Hola (I Say)', il duetto con Tom Walker proprio ora in programmazione in radio. È stata appena pubblicata 'Doppio Whisky', la traccia inedita di Gué Pequeno che contiene il suo featuring e che fa parte della colonna sonora di 'Sinatra', la serie in tre episodi del rapper trasmessa su Timvision.