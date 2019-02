Sanremo, Rancore in 'Argento vivo' con Silvestri: "Meno tecnologia, torniamo ad essere creativi" | L'intervista

E' uno degli artisti rivelazione del Festival di Sanremo 2019. Il rapper Tarek Iurcich, in arte Rancore, interpreta, accanto a Daniele Silvestri, il brano Argento vivo, senza dubbio uno dei pezzi più significativi e potenti della kermese targata Claudio Baglioni. La canzone, segnata da forte impatto emotivo, riesce, attraverso una costruzione quasi cinematografica, a dare voce ad un adolescente di oggi, esplorandone le disperazioni più profonde e meno comprese. "Il rap è sempre più importante nell'immaginario comune degli italiani - spiega a Today Rancore, quattro album all'attivo (l'ultimo è Musica per bambini, da cui è stato estratto il nuovo singolo Giocattoli) e un tour in corso [QUI TUTTE LE DATE] - Sono felice di aver avuto la possibilità di portare le mie parole sul palco. Daniele, poi, è uno di quelli artisti che ho sempre considerato tra i miei maestri".

Sei sulla scena da quattordici anni, ma solo oggi arrivi a Sanremo, grazie all'apertura che Claudio Baglioni ha mostrato nei confronti della nuova musica indipendente italiana.

Ciò che mi rende soddisfatto è, soprattutto, aver avuto la possibilità di interpretare all'Ariston i miei testi, senza che questi dovessere cedere ad un compromesso. Ne sono felice, perché sono andato a parlare ad un pubblico ampio e diversificato. Ho scoperto che, da parte degli spettatori, c'è un grande interesse verso messaggi di questo tipo e che le persone hanno compreso l'intenzione positiva del nostro gesto.

Argento Vivo è un brano che racconta il disagio adolescenziale e la sensazione di "incomunicabilità" che i ragazzi possono provare. A chi parla, ai genitori o ai figli?

Ad entrambi. Motivo per il quale Daniele ha deciso di chiamare anche un altro punto di vista, ovvero il mio. Ognuno sta nel pezzo per un motivo diverso, perché porta il proprio bagaglio. Daniele è un padre, io sono ancora un figlio. Grazie a questa visione a 360 gradi abbiamo provato ad immergerci nella testa di un ragazzo di sedici anni. Noi ci rivolgiamo a tutti, poniamo domande a tutti. Certo, il ragazzo a cui parliamo sa già come si sente, ma magari, proprio grazie alla canzone, si rende conto che c'è qualcuno che si prende la responsabilità di spiegare in maniera complessa che cosa sta accadendo nella testa di tante persone, che non sono sempre giovani. La crisi di valori, infatti, riguarda tutti, anche a livello tecnologico, se vogliamo.

Il testo affronta anche il tema della dispersione degli adolescenti sui social, della cosiddetta generazione "look down", cioè che guarda sempre uno schermo. Tu, che hai un pubblico composto anche da giovanissimi, come pensi si possa favorire il confronto generazionale?

Attraverso una creatività diversa e condivisa, perché ad oggi è come se avessimo canalizzato tutta la nostra creatività verso lo stesso oggetto. Ci sono applicazioni per fare qualsiasi cosa. Prima, invece, la creatività coinvolgeva mille cose. Io, ad esempio, a sedici anni ho composto un disco. Oggi è tutto talmente veloce, semplice e confuso, che la fantasia è stata inquinata e indirizzata verso lo stesso luogo. Padri e figli potrebbero trovare nella creatività un punto di incontro. E' un po' quello che accade con lo sport, con una partita di calcetto.

Daniele Silvestri ha detto di apprezzare il tuo modo di scrivere "più meticoloso, costruito ed ermetico del mio". Come vi siete incontrati e cosa ammiravi di lui prima di conoscerlo?

Lo vedevo come un maestro delle parole. E' un cantautore che seguo da sempre, soprattutto per la sua capacità di giocare con i testi. Ho conosciuto Daniele a livello musicale quando ero ancora piccolo. Anni fa avevo anche pensato di contattarlo, poi non l'ho fatto: non me la sono sentita, aspettavo un'occasione che fosse "più giusta".

Ed è arrivata.

Non c'ho creduto fino a quanto non sono andato in studio per sentire il pezzo. Dopo il nostro primo incontro, non ci siamo più sentiti per dieci giorni. Mi sono chiuso a scrivere e sono scomparso. Poi, quando mi ha richiamato, gli ho detto che avevo scritto un chilometro di parole. Ci siao visti e mi ha detto: "Questa cosa la porteremo all'Ariston". Mi sembrava tutto assurdo e particolare. Poi abbiamo cominciato a ragionare concretamente e abbiamo scritto la canzone, in tempi anche piuttosto brevi.

Definisci il tuo stile "rap ermetico". Che cosa intendi?

Ermetico è una parola complessa. Così complessa che io stesso c'ho messo tanto prima di trovarla. E' stato difficile afferrare la parola giusta che descrivesse il mio modo di scrivere. Per "ermetico" intendo uno stile che ha vari livelli di interpretazione, un testo in cui le frasi sono incastrate in una maniera tale che l'una sembra richiamare l'altra.

Il tuo ultimo singolo Giocattoli ne è un esempio.

Ad un primo ascolto, sembra che io mi stia rivolgendo ad una ragazza. Solo successivamente si capisce che, invece, a parlare sono alcuni oggetti. Nella prima strofa è un giocattolo, in riferimento al momento dell'infanzia, nella seconda un rossetto, perché la bambina è cresciuta ed inizia a giocare con l'estetica, infine, nella terza strofa, una sigaretta, perché ai rossetti è passata a giocare con una sorta di autodistruzione.

Cominci il tuo percorso musicale da adolescente, a Roma, ed oggi sei uno degli artisti più rappresentativi e fuori dagli schemi della scena romana. Quest'anno, Roma è molto presente al Festival. Ultimo arriva dal quartiere di San Basilio, Achille Lauro dalla zona di Bufalotta. La periferia di Roma è fonte di ispirazione?

Arrivare da un contesto sociale di periferia per me è una spinta, perché in periferie c'è silenzio: c'è meno caos, ci sono meno persone ed automobili, a volte si ha la sensazione di stare in un paese, o almeno al Tufello è così. Entrare in un cortile al Tufello significa entrare in un labirinto verde, dove tra i vasi di fiori ci si sente in una dimensione parallela. E' qualcosa che dico spesso nelle canzoni. Spesso parlo proprio del "cortile", perché è la rappresentazione del gioco da bambino, ma è anche il posto in cui passeggi da grande, forse anche da vecchio. E' semplicemente un cortile, eppure sembra che quei muri ti ascoltino, ti guardino e sembra che sappiamo tutto quello che è successo, sia nella tua vita che nel quartiere. Respirare quell'atmosfera è di ispirazione ogniqualvolta vado a fare due passi.

Madre egiziana, padre croato. In questo Festival si è parlato molto di immigrazione. Hai mai provato sulla tua pelle la discriminazione?

La discriminazione può avere diverse facce, ma tutto dipende da come una persona la affronta. Mi viene in mente una partita di calcetto tra bambini. Un bambino può essere preso in giro per le sue origini straniere, un altro perché non sa giocare a calcio. Ecco, io parlerei in generale di superficialità. Per quanto mi riguarda, non ho mai subito discriminazione per le mie origini: sono nato a Roma, sono italiano. Al massimo sono stato preso in giro perché non ero il più figo di tutti, ma è normale e, forse, è stato giusto così. Questo mi ha permesso di andare a prendermi il rispetto degli altri. Soprattutto attraverso il rap.