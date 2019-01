Chi è Livio Cori, rapper a Sanremo 2019 con Nino D'Angelo

Livio Cori è, insieme a Nino D'Angelo, in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Un'altra luce". Il rapper, di genere hip hop rnb, è molto conosciuto tra i giovanissimi, ma è il palco dell'Ariston che lo consegnerà ad una popolarità su larga scala.

Sanremo 2019, chi è Livio Cori

Ma chi è Livio Cori? Napoletano dei Quartieri Spagnoli (una delle zone popolari della città partenopea, ndr), classe 1990, è un rapper italiano.

La passione per la musica arriva sin da giovanissimo. E' infatti attivo sulla scena napoletana sin all'età di quattordici anni. Indicato più volte come possibile volto di Liberato (il rapper di cui non si conosce l'identità, ndr), ha sempre negato. In tanti si sono chiesti se sarà proprio il Festival di Sanremo il palco su cui Cori potrebbe svelare la verità sulla faccenda.

Cori ha collaborato anche in ambito televisivo. Ha contribuito infatti alla colonna sonora della serie tv "Gomorra" con la stesura di una canzone.

Nel 2018 esce il suo primo disco "Montacalvario" su Sugar Music di proprietà di Caterina Caselli.