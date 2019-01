Sanremo 2019: chi sono Shade e Federica Carta, in gara con "Senza farlo apposta"

Federica Carta e Shade sono in gara tra i Big al "Festival di Sanremo 2019" con la canzone "Senza farlo apposta", la kermesse musicale in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Ma chi sono, precisamente, i giovani Federica Carta e Shade? Amati soprattutto dai giovanissimi, il loro nome non vi risulterà nuovo. Li abbiamo già ascoltati insieme lo scorso inverno, quando hanno duettato nella canzone "Irraggiungibile", premiato con un disco d'oro e tre dischi di platino FIMI.

Sanremo 2019, chi è Federica Carta

Federica Carta, classe 1999, romana, è una cantante ed ex allieva di "Amici di Maria De Filippi". Raggiunge la popolarità proprio grazie alla partecipazione nel talent di Canale 5, conquistando il pubblico più giovane, che non smetterà di seguirla anche una volta conclusa l'esperienza televisiva.

Nel 2016 e nel 2017 escono due singoli, rispettivamente "Attraversando gli anni" e "Ti avrei voluto dire". Poi, nel 2018, esce il primo album, "Molto più di un film", che contiene undici tracce inedite.

Sanremo 2019, chi è Shade

Shade, vero nome Vito Ventura, torinese, classe 1987, è un rapper.

L'approccio alla scena hip hop arriva giovanissimo, all'età di sedici anni, poi nel 2013 si aggiudica la vittoria nel programma televisivo "MTV Split", condotto da Marracach ed incentrato su sfide di freestyle. Nel 2015 pubblica il primo album, Mirabilansia, scegliendo di renderlo disponibile in download gratuito.

Il successo arriva nel 2017 con il brano "Bene ma non benissimo", che diventa una vera e propria hit dell'estate e raggiunge il traguardo di 22 milioni di visualizzazioni in pochi mesi su YouTube.

Nel giugno 2018 esce il singolo "Amore a prima insta", che anticipa il terzo album "Truman", pubblicato il 16 novembre.