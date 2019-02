Sanremo 2019, chi vincerà? Il nostro podio

Sta per calare il sipario sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo, che se non ci ha offerto uno show indimenticabile ci ha regalato certamente delle gran belle canzoni. Qualcuna ha fatto subito centro, per altre è servito più di qualche ascolto, ma la grande varietà di generi ha accontentato tutti.

Una gara agguerrita, in cui è difficile azzardare pronostici. I cantanti che si giocano il podio sono certamente più di tre, vediamo chi secondo noi dovrebbe salirci e chi, più di tutti, si merita palma e leone d'oro.

Ex-Otago, terzo posto - La vera scoperta di questo Festival, il terzo posto non glielo toglie nessuno. Il loro indie pop ci ha stupito e aperto gli occhi. Insomma, non esistono solo i Thegiornalisti. La loro non è "solo una canzone", ma la più bella dichiarazione d'amore che si possa fare quando gli inizi di una storia sono ormai lontani e quasi non ci si ricorda più di certe emozioni, quando tutto è ancora da scoprire. Sognatori coi piedi per terra, è così che si va lontano. (Qui la nostra intervista)

Loredana Bertè, secondo posto - Favolosa, come la sua canzone. "Cosa ti aspetti da me", scritta da Gaetano Curreri, le è stata cucita addosso e la sfoggia con vanto come gli abiti corti a cui ci ha abituato sera dopo sera. Una guerriera che strappa più di una standing ovation, scala la classifica e si piazza, per noi, al secondo posto.

Ultimo, primo posto - Sembra un gioco di parole, ma per noi è primo. "I tuoi particolari" è la canzone più bella di questo Festival. Una storia d'amore finita che continua a farsi sentire. Un grande classico, che questo giovane cantautore - vincitore lo scorso anno di Sanremo Giovani - riesce a rendere unico e a farci immergere nella sua toccante nostalgia. Per una manciata di minuti siamo tutti Ultimo.