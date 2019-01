Claudio Baglioni sotto attacco, tra accuse e difese: da Costanzo a Renzi

Claudio Baglioni sotto i riflettori. Tra attacchi e difese, il direttore artistico del prossimo 'Festival di Sanremo 2019' finisce nel mirino per le sue dichiarazioni sui migranti della Sea Watch e Sea Eye, pronunciate durante la conferenza stampa della kermesse. Tanti i volti pubblici chiamati a commentare quanto affermato dal cantante e, soprattutto, a valutare se sia o meno opportuno che un volto di spettacolo commenti una questione politica così spinosa, anche Maurizio Costanzo e Matteo Renzi.

Le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti

Ma facciamo un passo indietro, quali sono le dichiarazioni di Baglioni? Le riportiamo qui di seguito. "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere - ha detto - Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa". Poi: "Non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolvere il problema, ma almeno serve la verità di dire: è un grave problema, dobbiamo tutti metterci nella condizione di risolverlo". Infine: "Credo che le misure prese dall'attuale governo, come da quelli precedenti, non siano assolutamente all'altezza della situazione. Ormai è una grana grossa: se la questione fosse stata presa in considerazione anni fa, non si sarebbe arrivati a questo punto. Il Paese è terribilmente disarmonico, confuso, cieco quasi nella direzione da prendere".

Maurizio Costanzo

Tra coloro che hanno espresso il loro giudizio sulla presa di posizione di Baglioni, c'è Costanzo. "Le polemiche presanremesi? - afferma - Niente di nuovo sotto il sole. Cosa sarebbe il festival senza le polemiche. Ma non c'è da agitarsi perché si tratta sempre di polemiche-lampo che muoiono sull'ultima nota del brano vincitore. Anzi chi organizza il festival deve essere felice quando scoppia il caso, perché comunque vada crea attenzione sul Festival. Negli ultimi anni era diventato fin troppo un Festival per educande". Così Maurizio Costanzo, interpellato dall'AdnKronos, commenta le polemiche sul festival di Sanremo. Poi entrando nel merito del botta e risposta tra Baglioni e Salvini, aggiunge: "Personalmente penso che Baglioni possa dire quello che gli pare. Ma bisogna essere consapevoli che il tema dei migranti è molto divisivo. C'è molta tensione sull'argomento. E forse la conferenza stampa del Festival non era la sede adatta per affrontarlo", conclude il giornalista e conduttore.

Giancarlo Magalli

Queste invece le parole di Giancarlo Magalli. "Un presentatore può commentare l'attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti giusti" dice Giancarlo Magalli a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. "E forse la conferenza stampa del Festival di Sanremo non è il momento giusto per una dichiarazione politica, io non lo farei, ecco. Però è legittimo, giusto e doveroso avere delle opinioni''.

Tony Renis

"Claudio Baglioni è mio amico - dichiara invece Tony Renis - Ho grande stima di lui, però le affermazioni sui migranti sotto i riflettori del Festival le avrei evitate" ha detto Tony Renis. "Così come al suo posto avrei ammesso di aver copiato dal mio Sanremo almeno tre idee: l'eliminazione dell'eliminazione, il rap in gara e la serata cover, che però ha copiato male, costringendo gli artisti a rendere cover i brani in gara".

Adriana Aragozzini

Adriano Aragozzini, che del festival è stato patron dal 1989 al 1991 e produttore esecutivo nel 1992 e 1993, dice: "Claudio Baglioni è un grande artista universale. Lui può avere qualsiasi idea politica ma quando tu hai un incarico importante come quello di direttore artistico su una tv pubblica non ti puoi permettere di fare dichiarazioni come quelle che lui ha fatto sui migranti e il governo. Fossi stato il suo manager gli avrei consigliato di evitare di sfruttare i riflettori del Festival, che è per antonomasia l'evento che unisce gli italiani, per dire la sua su un tema che divide l'Italia".

Peppino di Capri

E ancora Peppino di Capri: "In merito alle dichiarazioni di Baglioni sui migranti, Peppino Di Capri, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, afferma di essere d'accordo "forse più con Salvini, bisogna accogliere quelli giusti. Diciamo che sto un po' con l'uno e un po' con l'altro. Non sono razzista, ben vengano tutti ma bisogna darsi una regolata''. Sulla posizione di Salvini, dice: ''La condivido abbastanza, fa parte di un'inquadratura generale della situazione''. Insomma - hanno azzardato i conduttori Lauro e Cucciari - parafrasando un suo celebre pezzo, si potrebbe dire 'Champagne, per brindare al governo'..."Madonna, veramente, fateli fare un po', poi vediamo che succede".

Nicola Zingaretti e Matteo Renzi

Quando ai politici, ad intervenire è Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. ''Claudio Baglioni ha il diritto di parlare. La storia che racconta è vera, la cultura deve descrivere l'Italia e la nostra società, con i suoi problemi e le sue aspirazioni. Un abbraccio a Claudio Baglioni, grandissimo artista Italiano #Sanremo2019''. Ed anche Matteo Renzi si schiera dalla parte del cantante: "Attaccare Baglioni e Sanremo dimostra che hanno perso il senso del limite. Salvini, anziché stare buono e zitto, ha attaccato Baglioni perchè gli serve avere un nemico, questa è l'Italia incattivita, attaccare qualcuno e sempre - spiega il senatore del Pd -. Datti una calmata e lascia che gli italiani possano godersi Sanremo: fuori la politica da Sanremo! Al Bano sì se va al Viminale e Baglioni no? Abbiamo perso lucidità. C'è libertà di espressione. Giù le mani da Sanremo, l'Italia dei cattivi non avrà la meglio".