Sanremo 2019, Claudio Santamaria quarto conduttore: l'indiscrezione

Colpo di scena - o quasi - al Festival di Sanremo. Che la formazione si sarebbe allargata era stato annunciato in conferenza stampa, anticipando quel remake del Quartetto Cetra che fa già sognare i più nostalgici, ma il nome di chi affiancherebbe per una serata il trio Baglioni-Raffaele-Bisio si sta facendo largo nelle ultime ore. E che nome.

Dai corridoi Rai qualcosa è filtrato, anche se non c'è ancora l'ufficialità. Sarebbe Claudio Santamaria a vestire i panni del conduttore, ma anche del cantante visto il richiamo allo storico quartetto che fa intuire performance musicali di un certo livello. Le doti canore non mancano a Santamaria, che nel 2007 diede una straordinaria prova nella fiction su Rino Gaetano - in cui interpretava il famoso cantautore - "Ma il cielo è sempre più blu", altro motivo che confermerebbe l'indiscrezione.

Se Claudio Santamaria venisse confermato, non si può certo dire che a Baglioni non piacciano gli attori. Sarebbe il terzo ad aver voluto accanto in questo Festival, dopo Favino lo scorso anno - che farà un'incursione anche in questa edizione, ma come ospite - e dopo aver affidato a degli attori anche il PrimaFestival (Simone Montedoro e Anna Ferzetti) e il DopoFestival (Rocco Papaleo e Anna Foglietta).