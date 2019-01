Daniele Silvestri è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Argento vivo". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Daniele Silvestri a Sanremo 2019 con "Argento vivo": testo e video

Il testo e il video di "Argento Vivo" non sono ancora stati diffusi. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati.

Daniele Silvestri a Sanremo: tutte le vecchie canzoni

L'artista romano ha alle spalle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo.

Lo troviano sul palco dell'Ariston già da ragazzo, quando, nel 1995, gareggia nella sezione nuove proposte, con "L'uomo col megafono", ricevendo il premio "Volare" della critica per il miglior testo letterario. Nel 1999 partecipa nuovamente con il brano Aria, incentrato sul tema della vita carceraria, e riceve il premio della Critica "Mia Martini".

Torna nel 2002 con "Salirò", brano che si classificherà quattordicesimo, vincendo nuovamente il Premio della Critica Mia Martini, ed otterrà un successo di pubblico strepitoso. Nel 2007 arriva quarto con "La paranza". Nel 2013, infine, torna con "A bocca chiusa".