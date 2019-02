Conti-return, bomba Mannoia: tutte le voci sul dopo Baglioni a Sanremo

La 69esima edizione del Festival di Sanremo deve ancora arrivare al giro di boa e già si pensa al prossimo anno, che con ogni probabilità vedrà la dipartita di Claudio Baglioni. La cifra tonda incombe. 70, che la Rai vuole festeggiare in grande stile. Non che il "dirottatore" artistico non sia in grado di farlo - anche se l'evidente calo di questa edizione, in termini di show, è evidente e non farebbe presagire un fortunato tris - ma c'è voglia di novità. Da parte del pubblico, ma anche di Viale Mazzini. Il tergiversare di Teresa De Santis, direttore di Rai 1, durante le conferenze stampa al roof del Teatro Ariston lo fa più che intuire e quel continuo "è prematuro per parlarne" apre diversi scenari.

Sanremo, dopo Baglioni l'ipotesi Carlo Conti

Se il tris di Claudio Baglioni sembra improbabile, il poker di Carlo Conti - al timone del Festival per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017 - non è da escludere. In sala stampa qualche voce serpeggia e darebbe il conduttore toscano quasi per certo. Sarebbe proprio la De Santis a caldeggiare per il suo ritorno, una certezza per quanto riguarda l'intrattenimento (e gli ascolti). Insomma la Rai preferirebbe andare sul sicuro richiamando il suo volto - e testa - di punta.

Sanremo, spunta il nome di Fiorella Mannoia

Quello di Carlo Conti non è l'unico rumor che circola a Sanremo in questi giorni. Si fa largo anche il nome di Fiorella Mannoia, secondo alcuni beninformati, molto vicina alla direzione artistica del Festival nel 2020. Un'indiscrezione a cui non è difficile credere. La rossa della musica italiana ha la massima fiducia della Rai, che nel 2017 le affidò la prima serata con uno show tutto suo ("Uno, due, tre... Fiorella"), e il picco di ascolti durante la sua ospitata nella seconda serata di questo Festival le dà ragione. Il duetto con Baglioni sulle note di "Quello che le donne non dicono" suona come un romantico passaggio di testimone. "Abbiamo troppa fantasia?"