Sanremo 2019, i duetti della quarta serata

Da anni ormai la quarta serata del Festival di Sanremo si prende una pausa dalla gara. Anche in questo, però, Claudio Baglioni ha portato una ventata di novità, proponendo già dalla scorsa edizione - la prima che ha firmato come direttore artistico - i duetti al posto delle cover.

I cantanti in gara, nella serata di venerdì 8 febbraio, porteranno sul palco dell'Ariston il loro brano ma rivisitato. Arrangiamenti diversi, dunque, e non solo: libero spazio alla fantasia, accompagnati da ospiti d'eccezione. Non tutti hannno ancora annunciato il loro partner, ma i nomi svelati bastano ad anticipare il grande spettacolo.

Sanremo 2019, tutti i duetti della quarta serata

Paola Turci con Beppe Fiorello, "L'ultimo ostacolo"

Simone Cristicchi con Ermal Meta, "Abbi cura di me"

Zen Circus con Brunori Sas, "L'amore è una dittatura"

Anna Tatangelo con Syria, "Le nostre anime di notte"

Loredana Bertè con Irene Grandi, "Cosa ti aspetti da me"

Ultimo con Fabrizio Moro, "I tuoi particolari"

Nek con Neri Marcoré, "Mi farò trovare pronto"

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli, "Argento vivo"

Boomdabash con Rocco Hunt, "Un milione"

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato, "Aspetto che torni"

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci, "Nonno Hollywood"

Einar con Biondo, "Parole nuove"

Mahmood con Guè Pequeno, "Soldi"