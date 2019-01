Einar a Sanremo 2019 con "Centomila volte": testo e video

Da Amici al Festival di Sanremo. Tra i finalisti della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi, che lo ha portato al successo, Einar approda all'Ariston tra i big dopo aver trionfato, a dicembre, a Sanremo Giovani.

Il cantante è in gara con il brano "Centomila volte". Nato a Cuba nel 1993, si è trasferito in Italia insieme alla madre e alla sorella all'età di 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ex operaio in una fabbrica che produce filo diamantato per tagliare il marmo ed ex tornitore, Einar ha mosso i primi veri passi nel mondo della musica - spinto da un talento innato e dalla grande passione - nella scuola di Amici. Ora la grande occasione a Sanremo.