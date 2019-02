Sanremo 2019, Enrico Nigiotti: "Ho avuto la possibilità di farmi conoscere, questa la vittoria più grande"

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x44e54ed)

Vincitore del Premio Lunezia, Enrico Nigiotti è soddisfatto del suo secondo Festival di Sanremo, il primo tra i big. Il cantautore toscano è in gara con "Nonno Hollywood", brano dedicato al nonno scomparso in cui parla dei suoi ricordi di infanzia, della famiglia e di Livorno, la sua città.

"Sono molto soddisfatto di questo Festival perché penso mi abbia dato modo di farmi conoscere da tante persone e di aver dato qualcosa in più alle persone che già conoscevano la mia musica - ci ha raccontato la mattina della finale - Questa per me è la vittoria più grande".

"Nonno Hollywoood è nata il giorno stesso che persi nonno, durante la notte. Dovetti partire la mattina per andare a fare un promo musicale in Veneto e tra il sound check e il concerto rimasi in camera, presi la chitarra e nacque da sola". Il 15 febbraio esce l'album "Cenerentola e altre storie", il 3 aprile parte il tour, ma finito il Festival riposo assoluto: "Penso che da lunedì dormirò tre settimane di seguito".

