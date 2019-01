Sanremo 2019, Favino torna al Festival

Da conduttore a super ospite, ma certamente anche stavolta Pierfrancesco Favino farà la sua gran bella figura sul palco dell'Ariston. L'attore romano, mattatore della scorsa edizione al fianco di Michelle Hunziker, ha accettato l'invito di Claudio Baglioni - che un anno fa lo ha voluto fortemente come co-conduttore - e torna al Festival di Sanremo.

Prove blindatissime per lui lunedì in Teatro e nessuna indiscrezione sulla sua performance. Attore straordinario, ma anche cantante e ballerino - come ha potuto apprezzare il pubbico un anno fa - c'è grande curiosità su cosa porterà al Festival. Di sicuro il talento, quello che lo ha consacrato tra i migliori artisti italiani.

Sanremo 2019, gli ospiti

Il nome di Favino si aggiunge a quello di Serena Rossi, che omaggerà Mia Martini con "Almeno tu nell'universo", e poi ancora Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso e il duo formato da Umberto Tozzi e Raf. Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Ariana Grande, forse unica star internazionale presente al Festival, ma per ora ancora nessuna conferma ufficiale.