Sanremo, Claudio Bisio si emoziona: "Per la prima volta mio figlio in platea"

E' un Claudio Bisio in versione papà quello che stamattina in conferenza stampa ha raccontato la gioia di avere il figlio in pleatea durante la prima puntata del Festivl di Sanremo 2019.

Il conduttore ha spiegato che Federico, ventuno anni, non era mai andato ad un suo spettacolo, ma stavolta l'occasione era troppo importante. "Mio figlio ha vent'anni - ha detto l'attore - E' del 1998. Non era mai venuto a guardarmi, ma stavolta c'era e a lui è piaciuto. Se abbiamo incuriosito ragazzi della sua età, un pubblico così giovane, rispetto a certe temtatiche, è già una vittoria". Il riferimento era, nel dettaglio, ad alcuni degli omaggi proposti durante la prima serata, come quello al Quartetto Cetra.