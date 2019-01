Sanremo 2019, ipotesi Fiorello: "Mica devo avvisare"

Sono bastati una manciata di minuti sul palco dell'Ariston, in apertura della prima puntata della scorsa edizione, per far registrare al primo Festival di Sanremo firmato Baglioni un picco di ascolti di 17 milioni di telespettatori. Non che poi sia andata male, ma i numeri registrati da Fiorello non sono più arrivati, neanche nella serata finale. E quest'anno lo showman potrebbe replicare.

Al direttore artistico l'idea non dispiace (e ci mancherebbe), ma nemmeno al diretto interessato. "Presenta una coppia di comici - ha commentato sui social i conduttori di questa edizione, Claudio Bisio e Virginia Raffaele - Ecco la vera differenza con l'edizione dell'anno scorso, condotta da Michelle Hunziker con un attore, Pierfrancesco Favino. Un Festival che iniziò con uno, come si chiamava quello che aprì? Ero io. E andò malissimo, 17 milioni! Tornare quest'anno? E chi lo sa - ha aggiunto Fiorello - E' un attimo Roma-Sanremo".

Via libera per lui, che può decidere anche all'ultimo: "Mica devo avvisare, mica devo avere il pass? Io sono un pass vivente. Mi presento lì e dico: 'Scusate, devo parlare con Baglioni. Poi e entro e vado sul palco. Si potrebbe fare, volendo. Certo, sarebbe una ripetizione. Già fatto una volta, è andata bene un anno. Che faccio, torno di nuovo?". Certamente il bis non dispiacerebbe nemmeno al pubblico.