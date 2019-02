Il fiorista di Sanremo racconta: "Così decoriamo la città dei fiori durante il festival"

Il 31enne con la passione dei fiori ce l'ha fatta di nuovo: Francesco Poggiali, titolare della Casa del fiore di Brisighella, in provincia di Ravenna, è stato confermato anche quest'anno per far parte della squadra che realizza gli addobbi e le composizioni floreali destinati agli ospiti del Festival di Sanremo 2019, in programma dal 5 al 9 febbraio.

Come racconta RavennaToday, il fiorista l'anno scorso si era aggiudicato il premio "Bouquet Festival" al concorso "Bouquet Festival di Sanremo" a Villa Ormond, nella città dei fiori e aveva dedicato la vittoria al padre Carlo, da cui ha ereditato l'attività di Brisighella. "Qua c'è un gran 'casino', come l'anno scorso - spiega Francesco, entusiasta per la partenza - Il mio lavoro consiste nel realizzare i bouquet e nell'allestimento di sala stampa e red carpet, oltre alla facciata esterna. La riconferma per me è stata una soddisfazione enorme, anche perchè arrivare qui è il sogno di ogni fiorista ma è veramente difficile!".