Francesco Renga è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Aspetto che torni". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Francesco Renga a Sanremo 2019 con "Aspetto che torni": testo e video

Il testo e il video della canzone non sono stati ancora pubblicati.

Francesco Renga a Sanremo: tutte le canzoni

Renga è ormai di casa sul palco dell'Ariston. Il cantante, infatti, ha preso più volte parte al Festival. La prima volta risale al 1991, quando ancora faceva parte del gruppo "Timoria" e, con gli altri componenti della sua band, gereggiò col brano "L'Uomo che ride", dove vinse il Premio della Critica. Nel 2002 vi torna da solista con "Tracce di Te", mentre nel 2005 vince la gara con "Angelo".

Il 2009 vede Renga un'altra volta in gara al Festival di Sanremo con il singolo "Uomo senza età". Vi tornerà poi nel 2012 e nel 2014 con "La tua bellezza" e "A un isolato da te" e "Vivendo adesso", quest'ultimo scritto da Elisa e classificatosi quarto.