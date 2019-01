Ghemon a Sanremo 2019 con "Rose viola": testo e video

Prima volta in gara al Festival di Sanremo per Ghemon, ma non prima volta all'Ariston. Il rapper campano, classe 1982, ha già calcato l'importante palcoscenico lo scorso anno nella serata del venerdì, quando ha duettato con Diodato e Roy Paci sulle note della loro "Adesso".

Laureato in giurisprudenza, la sua passione è sempre stata la musica, in particolare l'hip hop e il rap americano che lo ha ispirato fin dai suoi esordi, alla fine degli anni '90. Tante collaborazioni con gruppi importanti come Litfiba e Articolo 31, poi il primo album nel 2007, anticipato dal mixtape "Qualcosa cambierà Mixtape", che ha visto la partecipazione di affermati rapper. Del 2009, invece, il secondo disco, "E poi, all'improvviso, impazzire", al quale ne seguiranno altri tre. Giovanni Luca Picariello, noto come Ghemon, è nella rosa degli artisti che si contendono la vittoria della 69esima edizione del Festival con il brano "Rose viola".