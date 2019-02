Sanremo, Il Volo contro i giornalisti: "Urlavano 'in galera'". Ma è una gag nota

Insulti, offese, provocazioni, dallo sfogo di Ultimo in conferenza al post pubblicato sui social da Il Volo (e non solo), la Sala Stampa dell'Ariston non ne esce bene dopo l'ultimo Festival di Sanremo. Ma davvero i centinaia di giornalisti accreditati si sono trasformati in "bulli" - così li hanno definiti i cantanti del trio - scagliandosi gratuitamente contro dei giovani artisti? Le cose non stanno esattamente così.

Al netto delle proteste per il terzo posto de Il Volo, secondo molti non meritato, e di qualche parola pesante che sì, è volata - e non ha giustificazioni - descrivere la Sala Stampa come una folla inferocita non è proprio corretto, soprattutto nei confronti di quei giornalisti che a parte manifestare il proprio dissenso - lecito dopo aver votato per tutte e 5 le serate, seppur "antipatico" - non hanno nulla a che fare con gli insulti.

In più c'è un retroscena su cui è giusto accendere i riflettori. Quel "in galera" urlato, che sta provocando l'indignazione di molti tra social e web, non è altro che una gag ormai famosa, tra gli addetti ai lavori, quasi quanto i fiori di Sanremo. Goliardia, piaccia o meno. Una frase cult che riecheggia da anni in Sala Stampa, gridata da un noto giornalista ogni volta che una canzone non viene gradita. Di cattivo gusto? Forse, ma pur sempre una battuta. Insomma, anche i giornalisti scherzano e va ricordato. Per dovere di cronaca. La maleducazione, invece, va condannata, senza distinzione di ordini né di codici deontologici.

Sempre ad onor del vero, va detto che questo ping pong al vetriolo tra artisti e giornalisti, che quest'anno ha dato più spettacolo del Festival, si inserisce all'interno di un'altra polemica scoppiata durante la settimana sanremese, quella sollevata da diversi cronisti - soprattutto dei settimanali - contro gli uffici stampa che mai come in questa edizione hanno blindato i loro artisti, dosando con il contagocce le interviste. Un Sanremo movimentato, al di là di quanto si è visto e di come è stato raccontato.