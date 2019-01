Loredana Berté è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Cosa ti aspetti da me". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Loredana Bertè a Sanremo 2019 con "Cosa ti aspetti da me": testo e video

Il testo e il video della canzone non sono stati ancora diffusi. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati.

Loredana Berté a Sanremo: tutte le vecchie canzoni (e l'omaggio a Mia Martini)

Loredana Bertè ha partecipato complessivamente a undici edizioni del Festival e nel 2008 le è stato assegnato il tradizionale Premio alla carriera, oltre al Premio della Sala Stampa Radio & TV per il controverso brano "Musica e parole".

La prima partecipazione è arrivata nel 1986, l'ultima nel 2012. Questi i brani interpretati sul palco dell'Ariston: Re, Io, In questa città, Stiamo come stiamo (in coppia con la sorella Mia Martini), Amici non ne ho, Angeli e angeli, Luna, Dimmi che mi ami, Musica e Parole, Respirare (in coppia con Gigi D'Alessio).

Immaginiamo che per lei si tratterà di un festival speciale. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, nel corso delle serate il festival omaggerà Mia Martini, sorella di Loredana e cantante scomparsa nel 1995 a 46 anni, con l'interpretazione di un brano da parte di Serena Rossi, che la interpreta nel film "Io sono Mia".