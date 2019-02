Loredana Bertè delusa dal Festival di Sanremo: “Speravo di vincere per riscattare Mimì”

A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo 2019, parla Loredana Bertè, interprete del brano ‘Cosa ti aspetti da me?’ arrivato al quarto posto della classifica finale, con molte perplessità da parte di un pubblico che per tutte le sere l’ha omaggiata con standing ovation.

"Sinceramente non mi aspettavo che non mi facessero salire sul podio. E, sì, speravo di vincere anche per riscattare mia sorella Mimì", ha confidato in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Se parteciperà ancora al Festival di Sanremo? "Come concorrente, no. Forse come super ospite, non so", ha ammesso l’artista che ha detto la sua anche in merito alle polemiche di Ultimo e sul meccanismo del televoto.

Sanremo 2019, Loredana Bertè commenta il meccanismo del televoto

"La questione del televoto e delle giurie è molto spigolosa”, ha osservato Loredana Bertè in merito al meccanismo del televoto che tante polemiche ha suscitato nella serata conclusiva del Festival.

“Credo che nel suo caso, come nel mio, la delusione arrivi dalla forte discrepanza fra il plauso del pubblico e il mancato risultato finale. A me però sul podio manco mi ci hanno fatto arrivare…", ha aggiunto ancora, certa, però, che la giuria d'onore non vada soppressa.

"Io credo che sarebbe fondamentale che la giuria d'onore fosse composta da addetti ai lavori: musicisti, manager, produttori, dj. E sarebbe bello che i voti fossero palesi", ha aggiunto.

Loredana Bertè e il rapporto con il suo pubblico

La cantante si è detta felice dell'accoglienza ricevuta dal pubblico del Festival: "Credo che vedere il pubblico dell'Ariston in piedi sia il sogno di qualsiasi artista; e per me si sono alzati tre volte. È stata un'esperienza nuova per me. Molto emozionante, davvero".

Quanto al suo brano ‘Cosa ti aspetti da me?’, Loredana Bertè non ha dubbi: "Io sono sempre molto autocritica, ma questa volta so di avere dato il massimo; e il pezzo di Curreri è bellissimo. Posso autocitarmi? 'C'è qualcosa che non va'", ha affermato ancora con un chiaro riferimento alla sua esclusione dal podio.

Loredana Bertè ricorda la sorella Mia Martini

Un riferimento, poi, è andato alla sorella Mia Martini, omaggiata in queste settimane nel Festival di Sanremo e con il film ‘Io sono Mia’ interpretato da Serena Rossi.

"La ricordo nei nostri viaggi in autostop, nei tantissimi concerti che abbiamo visto insieme, nelle scorribande notturne in cerca di gloria. Mimì era una donna molto intelligente e sensibile. Era lei la vera 'pazza' tra di noi. Mi manca disperatamente, tutti i giorni della mia vita".

E sul biopic trasmesso su Rai Uno: "Il risultato è stato ottimo, anche grazie a Serena Rossi che la interpreta in modo magistrale” - ha commentato - “Racconta perfettamente mia sorella nei gesti, nelle piccole cose. Io ho voluto partecipare alla sceneggiatura perché potesse uscire la vera Mimì, la sua essenza".

Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo? La risposta caustica di Loredana Bertè

Infine, una risposta caustica alla domanda su chi debba condurre il Festival 2020: "Mah, non saprei. Facessero loro. Per me ormai lo potrebbe presentare pure Topolino con la Banda Bassotti".