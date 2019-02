Mahmood sbanca l'Ariston: è lui il vincitore del Festival di Sanremo

Colpo di scena a Sanremo. Mahmood svetta tra i favoriti e sbanca l'Ariston. E' il rapper milanese, di origine egiziana, il vincitore della 69esima edizione del Festival con "Soldi". Timbro vocale che cattura e un brano che si fissa in testa come un tarlo con il suo sound internazionale, in un'edizione così "open mind" è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti principali. Da Sanremo Giovani alla vittoria tra i Big, strappata da sotto il naso al favoritissimo Ultimo, che si piazza al secondo posto con "I tuoi particolari". Terzo posto per Il Volo con "Musica che resta".

Le lacrime di Anna Tatangelo, Arisa e Nigiotti, standing ovation per Loredana Bertè: musica e show nella finale

"Nessuno è perfetto. Non sai mai se hai fatto bene o male, se c'è stato troppo spettacolo o troppo concorso", così Claudio Baglioni ha aperto l'ultima serata del Festival di Sanremo - con un discorso suonato come un romantico congedo - e la risposta viene da sè, basta riascoltare tutti i 24 big in gara. "Troppi" il commento più gettonato della settimana, ma la finale è volata via tra note ormai familiari ed emozioni. Emozioni che hanno tradito Anna Tatangelo - tra le prime ad esibirsi - in lacrime alla fine della sua performance, e che hanno tirato un colpo basso anche al pubblico con Loredana Bertè. Ennesima standing ovation per lei, tra le regine di questa edizione, che oltre agli applausi si è presa anche un bel bacio di Claudio Baglioni. Una finale in cui non è mancato niente, nemmeno l'intoppo, arrivato con Mahmood e il microfono che non si sentiva, costringendolo a ripartire. E ancora l'allegria della canzone di Arisa, contagiosa nonostante il fiato corto, la voce tirata via a causa della febbre e le lacrime di dispiacere per una performance non eccellente. Poi la carica di Achille Lauro e i Boomdabash, l'intensità di Enrico Nigiotti - anche lui commosso fino a prostarsi davanti l'Ariston, Simone Cristicchi e Motta che ci ha regalato un brano stupendo per risvegliare l'Italia.

Musica, ma anche show, nonostante i pochi spazi a disposizione per l'intrattenimento. Completamente a suo agio Virginia Raffaele, dopo cinque serate padrona perfetta del palcoscenico. Magistrale il suo medley mash-up, partito da Malika Ayane e arrivato fino a Ornella Vanoni, passando per Patty Pravo, Giusy Ferreri e Fiorella Mannoia. Perfino Claudio Bisio si è sciolto, finalmente, svincolato da quel savoir fair che non fa molto per lui. Meglio tardi che mai. Un dirottatore eccellente Claudio Baglioni, che ha finito il lavoro iniziato un anno fa, regalando al Festival un respiro più ampio e sperando che chi arrivi dopo di lui continui su questa strada. "Abbiamo bisogno del Festival della canzone italiana" ha ricordato, perché Sanremo è Sanremo.

Eros Ramazzotti emoziona e fa ballare con Luis Fonzi, Elisa omaggia Tenco

Pochi ma buoni gli ospiti della finale. Uno dei migliori di questa edizione Eros Ramazzotti, che ha prima emozionato con la sua "Adesso tu", vincitrice del Festival nell'86, e poi con la complicità di Luis Fonsi ha fatto ballare l'Ariston. I brividi, quelli veri, sono arrivati con Elisa che ha cantato "Anche fragile", ma l'omaggio a Luigi Tenco, insieme a Baglioni sulle note di "Vedrai Vedrai" è sublime. Incomprensibile la comparsata a sorpresa (e registrata) di Renato Pozzetto con gli Stato Sociale che hanno cantato "E la vita, la vita" fuori l'Ariston.

Sanremo 2019, tutti i premi

Fuori dal podio Daniele Silvestri ma per lui un importante tris. Il cantautore romano con "Argentovivo" ha vinto il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa Ariston (41 voti), il premio della Sala Stampa Lucio Dalla (37 voti) e quello per il miglior testo, assegnato dalla giuria d'onore. A Simone Cristicchi il premio per la migliore interpretazione, intitolato a Sergio Endrigo, con la canzone "Abbi cura di me" (85 voti tra entrambe le sale stampa) e quello per la miglior composizione musicale. Il Premio Tim Music a Ultimo per il brano più ascoltato.