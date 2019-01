Patty Pravo e Briga sono in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Un po' come la vita". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Il duetto è inedito. E' la prima volta, infatti, che la cantante fa coppia con il collega, rapper ed ex allievo di "Amici di Maria De Filippi". E', inoltre, la prima volta che Mattia Briga sale sul palco dell'Ariston. Per Patty si tratta invece della nona volta al festival.

Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019 con "Un po' come la vita": resto e video

Il video e il testo della canzone non sono stati ancora diffusi. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati.