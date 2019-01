iostoconBaglioni: da Emma a Cristicchi, tutti i colleghi in sostegno del cantante

Non si arrestano le polemiche intorno alle dichiarazioni fatte da Claudio Baglioni a proposito dei migranti di Sea Watch e Sea Eye. Dopo Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi e Daniele Silvestri, tanti altri artisti hanno palesato nel weekend sui social network la loro solidarietà a Baglioni, attaccato da più parti per le frasi pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo 2019, di cui è direttore artistico.

In particolare dopo le repliche del vicepremier Matteo Salvini e del direttore di Rai1 Teresa De Santis, tanti colleghi del cantautore romano, con l'hashtag #iostoconBaglioni, hanno espresso solidarietà al direttore artistico di Sanremo. Da Ermal Meta a Luca Barbarossa, a Simone Cristicchi.

Le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti

Ma facciamo un passo indietro, quali sono le dichiarazioni di Baglioni? Le riportiamo qui di seguito. "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere - ha detto - Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa". Poi: "Non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolvere il problema, ma almeno serve la verità di dire: è un grave problema, dobbiamo tutti metterci nella condizione di risolverlo". Infine: "Credo che le misure prese dall'attuale governo, come da quelli precedenti, non siano assolutamente all'altezza della situazione. Ormai è una grana grossa: se la questione fosse stata presa in considerazione anni fa, non si sarebbe arrivati a questo punto. Il Paese è terribilmente disarmonico, confuso, cieco quasi nella direzione da prendere".

#iostoconBaglioni, tutti i colleghi in sostegno del cantante

"Non ho mai detto ad un politico: 'fai il ministro che alla musica ci pensano i cantanti'. Ed è per questo che non permetterò mai a nessun politico di censurare le mie opinioni e quelle di amici musicisti che da sempre combattono contro ogni regime autoritario. #iostoconbaglioni", ha twittato Roy Paci. "Ma davvero nel 2019 in Italia siamo ridotti a dover specificare che ognuno può dire ciò che pensa, a prescindere dal mestiere che fa? #iostoconbaglioni", ha scritto su Twitter Luca Barbarossa. "La politica siamo noi, lo è Baglioni, lo sono io, lo sono le persone che rappresentate. Quindi, se c’è qualcosa che non ci va giù, lo diciamo, come cittadini, come persone che tutelate", ha scritto Renzo Rubino. "#iostoconbaglioni e mi sembra superfluo che spieghi perché", ha cinguettato Frankie HiNrg.

Non ho mai detto ad un politico: 'fai il ministro che alla musica ci pensano i cantanti'. Ed è per questo che non permetterò mai a nessun politico di censurare le mie opinioni e quelle di amici musicisti che da sempre combattono contro ogni regime autoritario #iostoconbaglioni — Roy Paci (@RoyPaci) 12 gennaio 2019

Anche Simone Cristicchi, cantautore da sempre sensibile ai temi sociali che quest'anno torna in gara la festival, ha twittato il suo sostegno a Baglioni: "Sono fiero di essere stato ospite per ben due volte di O’Scià,il Festival a Lampedusa ideato da Claudio Baglioni. Uno dei pochi Artisti che ha sensibilizzato sull’argomento migranti, tenendo alta l’attenzione, a differenza di chi ci specula sopra. Io sono grato e #iostoconbaglioni".

"Ma che cosa averebbe detto di così terribile? Mi sembra una considerazione di buon senso. Io non l'ho capito. Giudicate voi", ha scritto Fiorella Mannoia commentando su Twitter le affermazioni di Baglioni. "Io non sono un jukebox: ho un'anima, un cuore e un pensiero. E chiedere alle nostre istituzioni di salvare vite umane, non è fare politica ma essere UMANI", ha afferma Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.