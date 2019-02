"Il mestiere del padre", ecco il monologo di Bisio a Sanremo

(Nel video in alto, il monologo di Claudio Bisio)

Claudio Bisio emoziona i telespettatori del Festival di Sanremo 2019 con il suo monologo sul figlio "Il mestiere del padre". Ispirato a Father and son, scritto da Michele Serra, il testo racconta il rapporto padre/figlio fotografato senza pudori e con un linguaggio in continua oscillazione tra l’ironico e il doloroso, tra il comico e il tragico. Ad accompagnare Bisio, anche il rapper Anastasio, che al termine della sua esibizione interpreta la versione del figlio.

Il monologo di Claudio Bisio sui figli

Senza dubbio uno dei momenti più intensi della quarta puntata. È una riflessione sul nostro tempo e sul futuro dei figli, sui concetti di libertà e di autorità. All'Ariston ospite anche Anastasio, l'ultimo vincitore di X Factor che ha proposto il suo nuovo brano inedito dal titolo "Correre": "L'ho scritto apposta per questa occasione. Mi hanno chiamato dicendo che avrei dovuto interpretare il figlio di Claudio Bisio", ha spiegato.

Il monologo di Claudio Bisio sul figlio: la parte di Anastasio

Correre, tu devi correre non devi domandare ne rispondere ti devi alimentare con compere/Scattare commentare scorrere/In quarta elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere/E sarebbe stato mio dovevo solo correre/E gli altri si mangiassero la polvere", attacca Anastasio, che più avanti rivendica: "Voglio i miei ventanni voglio delle scuse ed il rimborso danni / Tuo figlio idolatra un idiota che parla di droga e di vita di strada/Scalata sociale di gente normale che pare alla nostra portata/La storia è cambiata compagni miei/Tutto è concesso da adesso in poi/Puoi essere quello che vuoi basta scordarti di quello che sei/Per essere quello che vuoi devi scordarti di ciò che sei",