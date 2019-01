I Negrita a Sanremo 2019 con "I ragazzi stanno bene": testo e video 

Il video e il testo della canzone non sono stati ancora diffusi. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati.

Per i Negrita (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich, Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo e Gagliano Cristiano Dalla Pellegrina), tra i gruppi rock più importanti in Italia, si tratta della seconda volta sul palco dell'Ariston. Nel 2003, infatti, parteciparono con il brano "Tonight", che si classificò diciottesimo.

I Negrita sono in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone " I ragazzi stanno bene ". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Un disco rock registrato in Irlanda e masterizzato a New York, 13 brani per tornare alle radici dei Negrita. Si intitola "9" il nuovo album della band che ha assorbito l'esperienza del musical Jesus christ Superstar, che festeggia 40 anni con un allestimento in cui Ted Neeley è tornato a intepretare Gesù: la band lo ha portato al Teatro Sistina di Roma con l'orchestra e Pau nell'inedito ruolo di attore