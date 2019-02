Sanremo, Negrita: "I giovani sono la luce in fondo al tunnel" | Videointervista

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Nel video in alto, l'intervista ai Negrita)

A sedici anni dalla loro prima volta sul palco dell'Ariston, i Negrita tornano al Festival di Sanremo con 'I ragazzi stanno bene', un invito ai giovani di oggi a non accontentarsi di fronte a certe storture della società contemporanea. "Noi vorremmo che tutti, come popolo, ottenessimo una sensibilità critica maggiore, mettendo da parte individualismi e problemi personali. E chi se non i giovani può portare speranza? Speriamo che la società di domani sarà più colta, più intelligente". Il brano è incluso, insieme agli altri due inediti 'Andalusia' e 'Adesso basta', nella raccolta 'I ragazzi stanno bene - 1994 2019', che esce l'otto febbraio e celebra i venticinque anni del gruppo.