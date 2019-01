Nek a Sanremo 2019 con "Mi farò trovare pronto": testo e video

Terza volta al Festival di Sanremo per Nek. La prima, nel 1997, lo portò subito al successo grazie alla canzone "Laura non c'è", poi il ritorno 18 anni dopo con "Fatti amore", con cui si piazzò al secondo posto. Quell'edizione fu particolarmente fortunata per Filippo Neviani - alias Nek - che scalò le classifiche anche con la versione riarrangiata di "Se telefonando", presentata durante la serata delle cover.

Nel 2018 sul palco dell'Ariston come ospite accanto a Francesco Renga e Max Pezzali, quest'anno torna in gara con il brano "Mi farò trovare pronto".