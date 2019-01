Nino D'Angelo e Livio Cori sono in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Un'altra luce". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

"Un’altra luce" è scritta da Nino D’Angelo e Livio Cori insieme a Big Fish e presenta sonorità soul internazionali sotto la produzione di Big Fish, Gianclaudio Fracchiolla e Frank Fogliano.

Nino D'Angelo e Livio Cori a Sanremo 2019 "Un'altra luce": testo e video

Il testo e il video della canzone non sono stati ancora diffusi. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati

Sanremo 2019, Chi è Livio Cori

Livio Cori, napoletano dei Quartieri Spagnoli, classe 1990, è un rapper italiano.

E' attivo nel mondo della musica all'età di quattordici anni. Indicato più volte come possibile volto di Liberato (il rapper di cui non si conosce l'identità, ndr), ha sempre negato. Ha contribuito con una canzone alla colonna sonora della serie tv "Gomorra".

Nel 2018 esce il suo primo disco, Montacalvario, su Sugar Music di Caterina Caselli.

Nino D'Angelo a Sanremo: tutte le vecchie canzoni