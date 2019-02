Sanremo, Ornella Vanoni show: "Sono qui gratis, che non diventi una abitudine". Poi corre da Patty Pravo

(Nel video in alto, l'irruzione sul palco di Ornella Vanoni)

Ornella Vanoni show sul palco dell'Ariston. Ospite del Festival di Sanremo, la cantautrice si è prestata ad una gag esilarante con Virginia Raffaele, sua storica imitatrice. Poi, ormai completamente a briglia sciolta, ha salutato l'amica Patty Pravo e ha lanciato un appello alla Rai: "Voglio precisare che sono qui gratis, ma che non diventi una abitudine".

Ornella Vanoni show: fa la parodia di se stessa

Ornella è arrivata sul palco senza essere annunciata. Ad accoglierla c'era la Raffaele: "Ma che ci fai qui? Non sei in gara quest'anno...". E lei: "Ma perché, che anno è?". Vanoni, autoironica come solo una vera diva sa essere, ha fatto una vera e propria parodia di se stessa, scherzando sul presunto rincretinimento dovuto all'età. "E' colpa tua, mi hai fatto passare da rimbambita, da maniaca sessuale", ha gridato all'imitatrice. L'altra si è difesa. Poi, insieme, hanno intonato una canzone brasiliana, peccato che la Vanoni abbia dimenticato le parole... stavolta sul serio.

Ornella Vanoni corre da Patty Pravo

Ma il bello è arrivato quando, sempre insieme, Virginia e Ornella hanno annunciato sul palco Patty Pravo e Briga, in gara al festival con il brano 'Un po' come la vita'. Ebbene, la Vanoni, vedendo arrivare la sua amica di vecchia data, le è corsa incontro per abbracciarla. Inutile il tentativo della Raffaele di placarla: ormai il cerimoniale era rotto. "Ad una certa età facciamo quello che vogliamo", ha scherzato Patty.

"Sono qui gratis"

Poco prima di abbandonare la scena, poi, Ornella ha regalato l'ultima perla. "Voglio precisare una cosa - ha esordito - Io sono qui gratis. Rai, che non diventi un vizio, eh!". Risate in platea. Senza dubbio uno dei momenti più divertenti del Festival.