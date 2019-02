Sanremo 2019, le pagelle della terza serata: promossi e bocciati

Secondo round per gli altri 12 big in gara, e la pausa di 24 ore ha giocato a loro favore. Performance di grande qualità, sia come vocalità che interpretazione. Le canzoni sembrano tutte (o quasi) più belle, poche le insufficienze. Vediamo come se la sono cavata.

Mahmood, 7. Promosso - Un timbro vocale che cattura e fa passare in secondo piano il testo, comunque incisivo. Il ritornello entra in testa come un tarlo con il suo sound internazionale. In un'edizione così "open mind" è uno dei protagonisti più azzeccati.