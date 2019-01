Sanremo 2019, Paola Cortellesi dà forfait

Le voci sugli ospiti della 69esima edizione del Festival di Sanremo, in scena al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio, rimbalzano sui media, ma a parte i pochi nomi annunciati da Claudio Baglioni in conferenza stampa, il resto sono solo voci. A smentire la sua partecipazione Paola Cortellesi, che però non nega di essere stata contattata e anche per qualcosa in più di una semplice ospitata.

"Avrei avuto molto piacere raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo - ha fatto sapere all'Adnkronos - Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a far parte della sua squadra, per impegni già presi, a malincuore, ho dovuto declinare la proposta. Purtroppo, le riprese del film (quello che sta girando con il marito Riccardo Milani e che uscirà il 18 aprile, ndr.) non mi consentono di partecipare". Insomma, dopo essere stata corteggiata per la conduzione, l'attrice non ci sarà nemmeno in veste di ospite.

Sanremo 2019, gli ospiti

Pochi, per il momento, gli ospiti annunciati da Claudio Baglioni. Tra questi Andrea Bocelli, che si esibirà con il figlio Matteo, Elisa, Giorgia e la coppia Baudo-Rovazzi. Nelle ultime ore si fa spazio l'ipotesi Pio&Amedeo, per cui sarebbe ancora in corso la trattativa.