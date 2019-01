Paola Turci a Sanremo 2019 con "L'ultimo ostacolo": testo e video

Ormai una veterana del Festival di Sanremo, questa è l'undicesima volta sul palco dell'Ariston per Paola Turci, che torna dopo il quinto posto conquistato nel 2017 con "Fatti bella per te". La prima volta nell'86 tra le Nuove Proposte, poi altre nove partecipazioni in cui si è sempre guadagnata un posto di tutto rispetto in classifica.

La cantautrice romana è in gara con la canzone "L'ultimo ostacolo", a due anni di distanza dall'ultimo album "Il secondo cuore".