Sanremo, Patty Pravo spazientita sul palco: "Ma sono qui per cantare o per fare una passeggiata?"

Che l'esibizione di Patty Pravo e Briga sarebbe stata una delle più originali di Sanremo 2019, ce lo aspettavamo da tempo. I due sono, infatti, ufficialmente la "strana coppia" del Festival. Ma ieri le attese sono state superate per un piccolo inconveniente arrivato al momento dell'esibizione sulle note di 'Un po' come la vita'.

Patty e Briga, infatti, sono stati vittima di una "falsa partenza". Al momento dell'arrivo sul palco, la loro canzone è stata annunciata due volte, ma in entrambi i casi i musicisti dell'orchestra non erano pronti all'esibizione. Ebbene, se all'inizio ci ha pensato Claudio Bisio a contenere l'imbarazzo scherzando con i cantanti, al secondo tentativo Patty, presa dall'emozione, è stata lì lì per perdere la pazienza: "Ma sono venuta qui a fare una passeggiata o a cantare?", ha chiesto col suo fare da diva. Poco dopo, l'esibizione è cominciata regolarmente.