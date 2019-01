Sanremo, Peppino Di Capri punzecchia Baglioni: "Avrei preferito mi chiamasse lui"

Altra "frecciatina" per Claudio Baglioni a poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, il secondo che porta la sua firma di direttore artistico. Se l'anno scorso è stata Milva, quest'anno è Peppino Di Capri a infiammare gli animi di chi chiede l'omaggio sul palco dell'Ariston per i cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana.

"La proposta per un mio premio alla carriera a Sanremo? Non sapevo che il riconoscimento spettasse al Comune (come ha spiegato il direttore artistico in conferenza stampa, ndr), avrei preferito che mi chiamasse Baglioni - ha dichiarato il diretto interessato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1 - Ma mi fa piacere la petizione, speriamo si vada fino in fondo. Certo, Baglioni che ti chiama e ti dice 'sai mi farebbe piacere che...".

Una telefonata che, almeno per il momento, non è ancora arrivata. "Ho letto pure io, sono contento - ha spiegato ancora Peppino Di Capri - Avrei fatto magari io la proposta, il fatto che arrivi da una terza persona... Mi sembra quasi di approfittarne". La 'petizione' a suo favore ha raccolto tante adesioni importanti. "Mi fa un immenso piacere sapere che tanti colleghi hanno aderito". Lo scorso anno il premio è stato assegnato a Milva. "Quando lo scorso anno a Sanremo premiarono Milva, pensai: 'vìVuoi vedere che l'anno prossimo chiamano me?'".

Le sarebbe piaciuto anche far parte degli artisti in gara? "No, a quest'età meglio lasciar perdere". E sulla polemica nata dopo le dichiarazioni di Claudio Baglioni sulla Sea Watch: "Forse sono più d'accordo con Salvini, bisogna accogliere quelli giusti. Diciamo che sto un po' con l'uno e un po' con l'altro. Non sono razzista, ben vengano tutti ma bisogna darsi una regolata". Le piace quindi la posizione di Salvini. "La condivido abbastanza, fa parte di un'inquadratura generale della situazione". Insomma - hanno azzardato i conduttori Lauro e Cucciari - parafrasando un suo celebre pezzo, si potrebbe dire 'Champagne, per brindare al governo'... "Madonna, veramente, fateli fare un po', poi vediamo che succede".