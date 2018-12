Sanremo 2019, bis di Pierfrancesco Favino? L'attore rompe il silenzio

Pierfrancesco Favino, ospite in esclusiva, domani a 'Verissimo', si racconta per la prima volta in un’intensa intervista. Lo fa ricordando l'esperienza intrapresa lo scorso anno al ''Festival di Sanremo'.

L’attore romano ricorda la settimana vissuta come co-conduttore, insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, nella passata edizione del ‘Festival di Sanremo’: “Sono molto legato a Claudio e Michelle - afferma - tra noi c’è un affetto vero. Non avrei mai detto di fare Sanremo, per me è stata come una meravigliosa vacanza fatta insieme. E a Silvia Toffanin, che gli chiede se nel 2019 tornerà sul palco della kermesse sanremese, Pierfrancesco risponde: “Ho il desiderio – prosegue - di farla rimanere una cosa pura. Sarò sempre vicino a Claudio Baglioni e se avesse bisogno di me, mi farebbe piacere andare a trovarlo”.

Rispetto ai suoi progetti futuri, l’attore confida: “Ho molti progetti in Italia per il futuro, non voglio tornare a lavorare in America. È stato importante per me fare queste esperienze, ma lo è stato altrettanto per capire che a noi italiani non manca niente per fare cose molto belle”.