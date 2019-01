Sanremo, ancora polemica per l'esclusione di "Caramelle": anche il ministro Fontana con Pierdavide Carone

Le polemiche continuano ad avvolgere la 69esima edizione del Festival di Sanremo ancora prima del via, soprattutto quelle degli esclusi. Tra tutti a far discutere è Pierdavide Carone, che ha presentato con i Dear Jack un brano sulla lotta alla pedofilia, dal titolo "Caramelle", e ha incassato il "no" di Claudio Baglioni.

Tanti i cantanti e i personaggi del mondo dello spettacolo che in questi giorni si sono schierati dalla parte del cantautore escluso, dai Negramaro a Ermal Meta ed Elisa (ospite in una delle cinque serate del Festival), fino a Giorgia (anche lei tra gli ospiti confermati), J-Ax, Max Biaggi, Fedez, Roby Facchinetti e molti altri. Nelle ultime ore, però, è arrivato un twett che ha un peso diverso, quello del ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, "dispiaciuto" che la canzone sia fuori dalla kermesse. "Un argomento molto importante - sottolinea il Ministro - su cui, tra l'altro, stiamo già lavorando: abbiamo diversi progetti in cantiere col Ministero dell'Istruzione".

Dispiaciuto che un brano come #Caramelle, che parla di lotta alla pedofilia, sia stato escluso da Sanremo. Un argomento molto importante, su cui, tra l'altro, stiamo già lavorando: abbiamo diversi progetti in cantiere col Ministero dell'Istruzione @DearJackOf @Carone_Official — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) 15 gennaio 2019

Immediata la risposta di Pierdavide Carone che sul suo profilo Twitter scrive: "L'abuso è una ferita che può cicatrizzarsi ma non rimarginarsi e, mai come in questo caso, la miglior cura è la prevenzione e va fatta nelle scuole e va fatta adesso. Grazie al Ministro Lorenzo Fontana per questa importante opportunità sociale #caramellenellescuole". Fanno eco i Dear Jack che dal loro profilo twittano: "Un onore che le istituzioni e un ministro della Repubblica si siano appassionati ad una battaglia che, se fatta insieme, può raggiungere il suo scopo".