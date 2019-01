Sanremo 2019, al via PrimaFestival: Montedoro e Ferzetti svelano le novità | L'INTERVISTA

Torna anche quest'anno il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69esima edizione del Festival di Sanremo, in scena al teatro Ariston - e in onda su Rai 1 - dal 5 al 9 febbrario. Al timone di questa frizzante finestra sulla kermesse canora e dintorni, Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Li abbiamo sentiti al telefono alla vigilia del debutto, venerdì 25 gennaio, e oltre a qualche novità ci hanno confessato più di qualche emozione.

PrimaFestival in ogni senso, siete i primi del "carrozzone" a partire, venerdì 25 gennaio. Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, avete una bella responsabilità...

Anna: "Responsabilità che abbiamo accettato di affrontare con gioia, simpatia e professionalità".

Simone: "Cercheremo di affrontarla portando a Sanremo noi stessi e l'entusiasmo di questa nuova esperienza".

In questi giorni Sanremo è già un via vai di artisti che dal 5 febbraio saranno sul palco dell'Ariston. Come sono gli animi?

Anna: "Grandi emozioni. Gli animi sono in fermento. Tanta gente. Tante prove. Tutto molto frenetico"

Simone: "Gli animi sono puri e pieni d'arte. E con tanta voglia di emozionare il pubblico"

Ogni sera, dopo il Tg1, ci svelerete retroscena e gossip sui protagonisti del Festival. E dal 4 febbraio sarete in diretta (la novità di quest'anno). Ci anticipate qualche retroscena in anteprima per Today?

Anna: "Abiamo avuto la possibilità di incontrare tanti artisti e conoscere il loro stato d'animo"

Simone: "Il prima festival più che parlare di gossip vi farà conoscere i retroscena e le vivide emozioni degli cantanti"

Prima, dopo, durante, il Festival di Sanremo è una vetrina importante. La prima reazione quando vi hanno telefonato?

Anna: "La prima reazione è stata una grande risata perché pensavo fosse un scherzo telefonico. Poi ho realizzato, ci ho pensato, ho realizzato e mi sono buttata in questa avventura"

Simone: "Tanto entusiasmo e tanta gioia di intraprendere questo nuovo percorso in uno degli eventi più importanti nel nostro Paese"

PrimaFestival sarà attentissimo anche ai social. Voi come ve la cavate?

Anna: "Stiamo cercando di documentate il nostro prima festival personale, tenendo il pubblico informato sulle nostre giornate qui a Sanremo"

Simone: "Grazie ad Anna benissimo! Devo dire che mi sta instradando giorno per giorno"

Sanremo, una canzone tra tutte?

Anna: "La solitudine di Laura Pausini"

Simone: "Perdere l'amore di Massimo Ranieri"

Capitolo ospiti. Voi chi vorreste vedere all'Ariston?

Anna: "Tina Turner"

Simone: "Rolling Stones"

Sarete voi, ogni sera, a passare il testimone a Claudio Baglioni. Vi ha dato qualche consiglio?

Anna: "Claudio è una persona che ama circondarsi di persone di cui si fida e questa fiducia è per noi l'energia più grande"

Simone: "Segue ogni aspetto della direzione artistica ma lascia liberi tutti di poter essere parte di questa grande avventura"