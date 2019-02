Sanremo, Rovazzi dedica l'esibizione al papà scomparso: "Non ho fatto in tempo a salutarti"

Emozione sul palco di Sanremo per Fabio Rovazzi. L'artista ha voluto dedicare la sua partecipazione al Festival, la prima della sua carriera, al papà scomparso.

Dopo un divertentissimo medley delle sue canzoni, poco prima di abbandonare il palco, Rovazzi si è fatto serio: "Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi - ha esordito - Prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po' di anni. Caro Papà... non so come contattarti ma Sanremo ha uno share così alto che molto probabilmente arriva fino a lassù. Beh volevo dirti che, in parte, tutto questo è anche colpa tua. E volevo salutarti, visto che l’ultima volta non ho fatto in tempo”.