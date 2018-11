Sanremo 2019: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

E' iniziato il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. Il 5 febbraio 2019 si aprirà il sipario del Teatro Ariston, dove andrà in scena la 69esima edizione della kermesse musicale, che vede per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni. Grande novità la gara unica: non ci sarà più, infatti, la divisione tra Campioni e Nuove Proposte, ma i 24 artisti (22 Big e i 2 vincitori di Sanremo Giovani) concorreranno alla pari per la vittoria.

Sanremo 2019 - Date

La 69esima edizione del Festival di Sanremo va in scena da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. Cinque prime serate (qui il programma) in onda su Rai 1 e in Eurovisione, in cui si sfidano i 24 cantanti in gara.

Sanremo 2019 - Conduttori

E' ancora mistero su chi affiancherà Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston, prendendo il posto di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, mattatori della scorsa edizione. Qualche indiscrezione sui nomi, però, inizia a circolare. In pole - secondo i rumors - Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Sanremo 2019 - Il regolamento

Baglioni non cambia idea: anche quest'anno non ci saranno eliminazioni. I 24 cantanti in gara si esibiranno fino all'ultima serata, come un vero e proprio concorso, per poi stilare la classifica finale. Il vincitore di Sanremo 2018 viene scelto tramite quattro tipologie di voto: tre giurie (demoscopica, esperti e giornalisti) più il televoto del pubblico.

Sanremo 2019 - I cantanti in gara

Sono 24, 22 big ai quali si aggiungono i due vincitori di Sanremo Giovani, che verranno decretati venerdì 21 dicembre.

Sanremo 2019 - Ospiti

Anche su questo fronte Claudio Baglioni vuole fare il bis e lasciare a casa gli ospiti stranieri, spalancando le porte ai tanti artisti italiani che ci invidiano in tutto il mondo. Sui nomi però c'è ancora il massimo riserbo.

Sanremo 2019 - Il DopoFestival

Mistero su chi prenderà il posto di Edoardo Leo nel programma notturno in onda subito dopo ogni serata del Festival dal Teatro del Casinò di Sanremo.