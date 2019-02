Sanremo 2019, le pagelle dei duetti: tutte le affinità di coppia

Nella quarta serata protagonisti i duetti, ma soprattutto la qualità. Performance di grande spessore grazie a ben 56 artisti in totale, il numero più alto che abbia mai ospitato il Festival in una sola puntata. Vediamo come se la sono cavata.

Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena, 6. Tiepidi - Si parte subito con un "menage a trois" e funziona, anche se niente di particolarmente caliente. Una performance che intenerisce vista la giovane età della coppia in gara e i ricordi di infanzia che risveglia la D'Avena. Mancavano solo i puffi sul finale.