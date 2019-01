Sanremo, Matteo Salvini e Claudio Baglioni si telefonano: "Pace fatta"

Tutto aveva avuto inizio durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Alcune dichiarazioni fatte da Claudio Baglioni in merito alla situazione dei migranti e alle proposte del Governo, avevano creato dei dissapori con Matteo Salvini e generato una serie di critiche anche nel mondo vip. Ma, ora, sembra essere tornato il sereno tra il conduttore e direttore artistico della kermesse canora e il vicepremier.

Come fa sapere Adnkronos, Salvini e Baglioni si sarennero sentiti al telefono, giovedì scorso, chiarendo i dissapori nati tra i due. Polemiche sanremesi che non mancano mai, ad ogni edizione del Festival che si rispetti ma che, a quanto pare, sono finite ancor prima che Sanremo abbia inizio.

Le parole di Claudio Baglioni in conferenza stampa

A generare la maretta erano state le dichiarazioni di Claudio Baglioni che, senza troppi filtri, aveva detto al sua sui migranti della Sea Watch e Sea Eye: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa", aveva detto in conferenza stampa il cantante.

Poi Baglioni aveve proseguito così: "Non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolvere il problema, ma almeno serve la verità di dire: è un grave problema, dobbiamo tutti metterci nella condizione di risolverlo. Credo - aveva ancora aggiunto - che le misure prese dall'attuale governo, come da quelli precedenti, non siano assolutamente all'altezza della situazione. Ormai è una grana grossa: se la questione fosse stata presa in considerazione anni fa, non si sarebbe arrivati a questo punto. Il Paese è terribilmente disarmonico, confuso, cieco quasi nella direzione da prendere".

Parole forti, di fronte alle quali Salvini aveva risposto in un sintetico tweet dai toni ironici: "Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo".

Baglioni-Salvini, la telefonata di 'pace'

Un botta e risposta amaro che, a quanto pare, è ormai acqua passata. Tra Salvini e Baglioni è pace fatta. Ora tutti proiettati al taglio del nastro della 69esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio, in prima serata, su Raiuno.