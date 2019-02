Sanremo 2019, è il momento della finale: la scaletta

Dopo quattro serate ricche di musica, in cui abbiamo ascoltato e riascoltato i 24 brani in gara - anche in altre versioni negli apprezzatissimi duetti di venerdì - è arrivato il momento di proclamare il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Sabato 9 febbraio ultima maratona in cui si esibiscono tutti i big.

Sanremo 2019, oggi la finale: i big e l'ordine di uscita

Si inizia con Daniele Silvestri e Rancore, poi è il momento di Anna Tatangelo, Ghemon e i Negrita. E ancora Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo e Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro e Nino D'Angelo con Livio Cori. Sul finale Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti e Boomdabash. Chiudono Einar e Motta, vincitore della serata dei duetti.

Sanremo 2019, oggi la finale: gli ospiti

Tanta musica anche stasera oltre la gara. Ospiti Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, che canteranno la loro hit "Per le strade una canzone", ed Elisa, che al Festival vinse nel 2001 con "Luce".

Sanremo 2019, oggi la finale: i premi

Oltre alla proclamazione del vincitore verranno assegnati anche altri premi. Il Premio per il miglior testo, scelto dalla giuria d'onore, il Premio Endrigo, assegnato dalle due sale stampa, il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa dell'Ariston, e il Premio della Critica della Sala Lucio Dalla.