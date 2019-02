Sanremo 2019, il programma della quarta serata

Una serata importante e complessa, soprattutto tecnicamente, ma quella su cui si punta di più in termini di qualità. Parola di Claudio Baglioni, in conferenza stampa, la mattina della quarta puntata del Festival. E con il cast annunciato non può essere diversamente. I 24 cantanti portano sul palco il loro brano in versione riarrangiata, ma soprattutto lo interpretano insieme ad altri big della musica italiana e non solo. Anche attori ed etoiles negli attesissimi duetti.

Sanremo 2019, oggi la quarta serata: big e duetti

Stasera, venerdì 8 febbraio, riascolteremo tutti i 24 brani in gara, ma in una nuova versione e con degli ospiti speciali. Questi i duetti e l'ordine di uscita: Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena, Motta con Nada, Irama e Noemi, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo, Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci, Il Volo con il violinista Alessandro Quarta, Arisa con Tony Hadley degli Spandau Ballet, Mahmood e Gué Pequeno, Ghemon con Diodato e Calibro 35, Francesco Renga con Bungaro insieme alle etoiles Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel, Ultimo e Fabrizio moro, Nek con Neri Marcorè, Boomdabash con Rocco Hunt e Musici Cantori di Milano, Zen Circus e Brunori Sas, Paola Turci e Beppe Fiorello, Anna Tatangelo con Syria, Ex Otago con Jack Savoretti, Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci, Loredana Bertè e Irene Grandi, Daniele Silvestri e Rancore con Manuel Agnelli, Einar con Biondo e Sergio Sylvestre, Simone Cristicchi con Ermal Meta, Nino D'Angelo e Livio Cori con i Sottotono, Achille Lauro e Morgan.

Sanremo 2019, oggi la quarta serata: ospite Luciano Ligabue

Più di 24 ospiti per i duetti ai quali si aggiunge un altro grande nome, quello di Luciano Ligabue. Il rocker si esibirà in un mix delle sue più grandi hit, poi insieme a Baglioni sarà protagonista di un emozionante omaggio a Francesco Guccini.