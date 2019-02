Sanremo 2019, il programma della seconda serata

Occhi puntati sulla seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 6 febbraio. Un esordio sottotono, soprattutto per quanto riguarda l'intrattenimento, che è mancato a favore della musica, forse troppa. 24 big e ospiti musicali hanno intasato la puntata facendo venir meno lo show.

Sanremo 2019, oggi la seconda serata: big e ospiti

Si esibiranno dodici dei ventiquattro campioni in gara. Questi i cantanti che vedremo sul palco nella seconda serata del Festival: Achille lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci. Quasi tutti musicali gli ospiti, che si esibiranno con Claudio Baglioni in altri duetti di altissima qualità, come nella prima serata con Andrea Bocelli e Giorgia. Torna all'Ariston Fiorella Mannoia, dopo il secondo posto del 2017, e poi ancora Marco Mengoni - vincitore nel 2013 con "L'Essenziale" . e Riccardo Cocciante. Dopo Pierfrancesco Favino, stasera è il momento di Michelle Hunziker, richiamata alla corte di Baglioni. Tra gli ospiti anche Laura Chiatti e Michele Riondino, protagonisti del film "Un'avventura", nelle sale dal 14 febbraio. Risate assicurate con Pio&Amedeo, infine un momento molto emozionante dedicato a Pino Daniele con un omaggio alla sua straordinaria carriera.