Sanremo 2019, il programma della terza serata

Il Festival tira un sospiro di sollievo. Se l'esordio ha registrato un calo rispetto alla scorsa edizione, la seconda serata si è rimessa in pari e tranquillizza Baglioni&Co. Nella terza serata, in onda su Rai 1 giovedì 7 febbraio, si esibiranno gli altri 12 big in gara, ma occhi puntati anche sui tanti ospiti musicali.

Sanremo 2019, oggi la terza serata: big e ospiti

Sul palco dodici dei ventiquattro big in gara. Questo l'ordine di uscita: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo e Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, Zen Circus, Nino D'Angelo e Livio Cori. La musica italiana protagonista anche oltre la gara. Tra gli ospiti Antonello Venditti, che torna all'Ariston dopo vent'anni, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni - che ha partecipato l'anno scorso con Bungaro e Pacifico - e ancora Rovazzi, la coppia Raf-Umberto Tozzi e Paolo Cevoli. Grande attesa per l'omaggio a Mia Martini. Sul palco salirà Serena Rossi, protagonista di "Io sono Mimì", biopic sulla cantante scomparsa, per cantare "Almeno tu nell'universo". Ad interpretare il brano insieme a lei Claudio Baglioni. Annunciata in conferenza stampa anche una performance di Claudio Bisio e Virginia Raffaele insieme.