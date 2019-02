Sanremo 2019, le pagelle della seconda serata: promossi e bocciati

Seconda esibizione per la metà dei big in gara, ma cantare a 24 ore di distanza dal debutto non ha premiato quasi nessuno. Voci stanche e parecchie stecche: la qualità delle interpretazioni, in linea di massima, è stata inferiore. Le canzoni hanno salvato in corner parecchi. Ecco come se la sono cavata.

Achille Lauro, 7. Promosso - L'emozione dell'esordio è un vecchio ricordo dopo 24 ore. Sbracato sul palco e nella voce, che a tratti sbiascica, ma con la sua "Rolls Royce" si fa il pieno di energia, fondamentale per affrontare il resto della serata. Tormentone.

